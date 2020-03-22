قرار جديد من المقاولون العرب بشأن النشاط الرياضي

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، استمرار غلق أبوابه وإيقاف الأنشطة والفعاليات في القطاعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن المقاولون ينفذ منذ البداية قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات الحد من انتشار المرض، وتم تعليق الأنشطة الرياضية بالنادي سواء الفريق الأول أو باقي القطاعات حتى نهاية مارس الجاري.





وأضاف أنه تم إغلاق أبواب النادي حتى نهاية الشهر مع استغلال هذه الفترة في عمليات تعقيم وتطهير واسعة وصيانة عاجلة لكل منشآت النادي وهو الأمر الذي يتم باستمرار منذ قرار تعليق النشاط.

وأشار "فتحي"، إلى أن النادي يلتزم بكل القرارات فور صدورها خاصة أن الهدف الأول للجميع حاليا هو مجابهة الوباء والحد من انتشاره، وسيتم بحث المستجدات أولا بأول سواء باستمرار التعليق بنهاية الشهر أو غيره من القرارات.





وقال إن سلامة أي المواطن أهم من أي نشاط رياضي أو اجتماعي.





على صعيد آخر، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، مد إجازة لاعبيه حتى يوم الاثنين المقبل.





وكان ذلك بسبب استمرار تعليق النشاط الرياضى فى مصر تخوفًا من انتشار فيروس كورونا العالمى، وكان من المقرر أن يستأنف فريق المقاولون تدريباته اليوم فى قلعة الجبل الأخضر.





كما ألغى المقاولون العرب سفره إلى الإسكندرية يوم الأحد الماضى، وكان ذئاب الجبل يستعدون إلى مواجهة سموحة فى الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام.





وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أنه حال اضطرت الدولة إلى إلغاء الدورى العام يجب اعتماد المراكز الحالية كما هى بالنسبة لفرق المربع الذهبي.