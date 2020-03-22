هنتعشى إيه النهاردة ؟ كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني​ مع عصير الكريز

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم.

ونقدم وجبة العشاء اليوم من خلال الشيف شريف الحطيبي، تعرفي عليها خلال السطور التالية.





مقادير كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني​ :





2 كوب كسكسي مطهو على البخار

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 كوب عصير تمر هندي

2 كوب زبدة فول سوداني

2 كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ماء زهر

جوزة الطيب

قرفة التزيين

زبيب

مكسرت مجروشة





طريقة تحضير كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني​ :





* يسخن عصير التمر هندي مع السكر على النار حتى الغليان، ثم تضاف الزبدة وترفع من على النار، ثم تضاف زبدة الفول السوداني وتقلب.





* تضاف الفانيليا، ماء الزهر، وجوزة الطيب، مع التقليب





* يخلط الكسكسي مع الصوص





* أخيرا يضاف الزبيب والمكسرات، ويقدم





مقادير عصير الكريز

كوب كريز

2 و نصف كوب ماء

3 ملاعق سكر

3 ملاعق شربات كريز





طريقة تحضير عصير الكريز :





* يقطع الكريز وتزال النواه ثم يوضع الكريز مع السكر والماء.





* يضاف شربات الكريز ثم يفرم الخليط جيدا ثم يقدم باردا.