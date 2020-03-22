هنتعشى إيه النهاردة ؟ كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني​ مع عصير الكريز

مقادير كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني :
2 كوب كسكسي مطهو على البخار
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 كوب عصير تمر هندي
2 كوب زبدة فول سوداني
2 كوب سكر
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
نصف ملعقة صغيرة ماء زهر
جوزة الطيب
قرفة التزيين
زبيب
مكسرت مجروشة
طريقة تحضير كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني :
* يسخن عصير التمر هندي مع السكر على النار حتى الغليان، ثم تضاف الزبدة وترفع من على النار، ثم تضاف زبدة الفول السوداني وتقلب.
* تضاف الفانيليا، ماء الزهر، وجوزة الطيب، مع التقليب
* يخلط الكسكسي مع الصوص
* أخيرا يضاف الزبيب والمكسرات، ويقدم
مقادير عصير الكريز
كوب كريز
2 و نصف كوب ماء
3 ملاعق سكر
3 ملاعق شربات كريز
طريقة تحضير عصير الكريز :
* يقطع الكريز وتزال النواه ثم يوضع الكريز مع السكر والماء.
* يضاف شربات الكريز ثم يفرم الخليط جيدا ثم يقدم باردا.