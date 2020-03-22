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أخبار العالم

قرار رئاسي بمنع التجمعات وحظر حركة المواطنين بسبب كورونا في تونس

الأحد 22/مارس/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، مرسومًا رئاسيًا بمنع التجمعات التي تزيد على 3 أشخاص وحظر حركة المواطنين إلا للضرورة كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ ليل السبت، عن حزمة إجراءات استثنائية تبلغ كلفتها ملياري ونصف المليار دينار (850 مليون دولار)، تهدف إلى التخفيف من التاثيرات السلبية لتفشي وباء كورونا على الأفراد والمؤسسات.

وقال الفخفاخ في كلمة تلفزيونية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء تفشي وباء كورونا "استهدفت حماية المواطن التونسي وعدم فقدان أماكن العمل ودعم المؤسسات الاقتصادية من أجل الخروج من الأزمة".

وأضاف أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف "قررنا الإجراءات الاستثنائية التالية التي تناهز كلفتها 2500 مليون دينار".
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