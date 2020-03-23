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تعليم

عميد صيدلة عين شمس توجه عدة نصائح للطلاب بسبب فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:01 ص
جامعة عين شمس - صورة
جامعة عين شمس - صورة أرشيفية
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حسام الفقي
قال الدكتورة مها فاروق عميد صيدلة  جامعة عين شمس علي جميع الطلاب والمصريين الالتزام بالمنزل حتي يتم الانتهاء من الأزمة دون خسائر، منوها أن الدولة تقوم بكل الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح وهذا سبب من اسباب تعليق الدراسة واللجوء الي التعلم عن بعد .


وأضاف فاروق خلال تصريحاتها ل صدي البلد  اول امس انعقد المجلس الاعلي للجامعات وقرر عدة قرارت جميعها لصالح الطالب والحفاظ علي سلامته حيث اجلت امتحانات الفصل الدراسي الثاني الي 30 مايو.

وأِشارت  عميد كلية صيدلة،الي  عدم ملامسة اليد لسطح يرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة وعدم التقبيل والمخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب مصافحة الأفراد وتجنب لمس الأنف والعينين وعدم التقبيل، مشددا على عدم الاقتراب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء. ويفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد، مشيرا إلى أن كل ذلك يساعد في قلة التعرض للمرض القاتل وإذا حدثت الإصابة يتم علاج الأعراض بالدرجة الأولى والراحة، وبشراب سوائل بكثرة مع بعض الأدوية التي تساعد في مقاومة الجسم.
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