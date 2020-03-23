عميد صيدلة عين شمس توجه عدة نصائح للطلاب بسبب فيروس كورونا

قال الدكتورة مها فاروق عميد صيدلة جامعة عين شمس علي جميع الطلاب والمصريين الالتزام بالمنزل حتي يتم الانتهاء من الأزمة دون خسائر، منوها أن الدولة تقوم بكل الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح وهذا سبب من اسباب تعليق الدراسة واللجوء الي التعلم عن بعد .









وأضاف فاروق خلال تصريحاتها ل صدي البلد اول امس انعقد المجلس الاعلي للجامعات وقرر عدة قرارت جميعها لصالح الطالب والحفاظ علي سلامته حيث اجلت امتحانات الفصل الدراسي الثاني الي 30 مايو.



