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رياضة

محمد عبد الغني مداعبا محمود علاء: بيدينا أكتاف ويقعدنا احتياطي

الأحد 22/مارس/2020 - 11:41 م
محمد عبدالغني
محمد عبدالغني
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عمرو ابوبكر
داعب محمد عبدالغني، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، زميله محمود علاء، في إشارة منه إلى وجوده أساسيًا في جميع مباريات الفريق.


وقال "عبدالغني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك، "محمود علاء عمال يدينا أكتاف ويقعدنا احتياطي".

وعن انتصارات الزمالك في فبراير، قال "بذلنا جهدا كبيرا فكانت المكافأة من عند الله على مجهودنا".

وأنهى تصريحاته، مؤكدًا أنه يسعد باللعب إلى جوار جميع زملائه سواء محمود علاء أو محمود الونش، مشيرًا إلى أنه خاض مباراة الترجي كظهير أيمن بسبب إصابة حازم إمام.

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