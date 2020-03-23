الثالثة عالميا.. أمريكا تسجل 32 ألف إصابة و400 وفاة بـ كورونا

وضعت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم، بعد الصين وإيطاليا.









وحسب موقع "ديلي بيست"، أصيب أكثر من 30 الف شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بحسب إحصاءات الجامعة. حيث سجلت السلطات الصحية 32.057 ألف اختبار إيجابي بفيروس كورونا.









ووصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 400 شخص.









وأشارت الجامعة إلى أن نصف عدد الحالات كان في مدينة نيويورك وحدها، تليها نيو جيرسي، ثم ولاية واشنطن ، وكاليفورنيا.









وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن العدد الكبير من الحالات في الولاية يرجع جزئيًا إلى إجراء المزيد من الاختبارات ، لكنه أقر بأن كثافة مدينة نيويورك تعني أن الفيروس ينتشر بشكل أسرع هناك.









وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إصابة أكثر من 100 وفاة بكورونا في 24 ساعة بالولايات المتحدة الأمريكية.









وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، قال موقع الجامعة إن هناك 26.138 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، مضيفا أن الولايات المتحدة سجلت 336 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويعني ذلك أن الولايات المتحدة سجلت 1990 إصابة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



