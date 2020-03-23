AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الثالثة عالميا.. أمريكا تسجل 32 ألف إصابة و400 وفاة بـ كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وضعت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم، بعد الصين وإيطاليا.


وحسب موقع "ديلي بيست"، أصيب أكثر من 30 الف شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بحسب إحصاءات الجامعة. حيث سجلت السلطات الصحية 32.057 ألف اختبار إيجابي بفيروس كورونا.


ووصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 400 شخص.


وأشارت الجامعة إلى أن نصف عدد الحالات كان في مدينة نيويورك وحدها، تليها نيو جيرسي، ثم ولاية واشنطن ، وكاليفورنيا.


وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن العدد الكبير من الحالات في الولاية يرجع جزئيًا إلى إجراء المزيد من الاختبارات ، لكنه أقر بأن كثافة مدينة نيويورك تعني أن الفيروس ينتشر بشكل أسرع هناك.


وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إصابة أكثر من 100 وفاة بكورونا في 24 ساعة بالولايات المتحدة الأمريكية. 


وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، قال موقع الجامعة إن هناك 26.138 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، مضيفا أن الولايات المتحدة سجلت 336 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويعني ذلك أن الولايات المتحدة سجلت 1990 إصابة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلن إصابة أول طفل بفيروس كورونا

ترامب يعلن تفعيل قانون الدفاع الوطني لمواجهة كورونا

227 وفاة و18563 إصابة بسبب فيروس كورونا في أمريكا

الفيروس يضرب السجون ..ارتفاع مخيف في إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة

أمريكا تعلن عن قفزة جديدة في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

كورونا يضرب السجون الأمريكية بعنف.. تسجيل 38 إصابة خلال ساعات قليلة

ترشيحاتنا

إعادة 150 مصريا من بريطانيا على رحلات استثنائية لـ مصر للطيران

السيسي يوجه بزيادة العلاوة السنوية للمعاشات لتكون 14 بالمئة

بعد تكفلها بـ 100 أسرة.. فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب.. شاهد

في الحجر الصحي .. تفاصيل جديدة حول إمكانية إصابة أنجيلا ميركل بفيروس كورونا

المالية: 1026 جنيها حدا أدنى للمعاشات في يوليو المقبل بعد قرار الرئيس

الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية للمواطنين عن فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس