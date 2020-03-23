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أخبار العالم

ترامب يعلن قرارا جديدا لمواجهة «الفيروس الصيني»

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:15 ص
حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي قرارا جديدا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مصرا على وصفه مجددا بالفيروس الصيني.

وقال ترامب إنه وجه بتوفير كل المستلزمات الطبية للولايات الثلاث المتضرر، واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا.

وأكد ترامب أن كل الولايات ستحصل على ما تحتاجه، لكن الولايات الثلاث هي الأكثر احتياجا.

وأضاف أن الحرس الوطني سيتدخل لمساعدة نيويورك."خصصنا كميات ضخمة من المعدات الطبية لولاية نيويورك".

وتابع "نعمل مع الكونجرس لسن تشريعات لتعويض المؤسسات المتضررة اقتصاديا".

وواصل "سلاح المهندسين العسكري سيبني مواقع رعاية طبية جديدة، وهناك إمدادات طبية كبيرة تتوجه إلى الولايات لمواجهة كورونا".



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