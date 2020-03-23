تعرف على الحالة الصحية لمدرب المدينة المنورة المصاب بـ كورونا

كشف عبد الرحيم إسماعيل، رئيس نادي المدينة المنورة السابق، عن تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد عبد الله، مدرب حراس مرمى الفريق؛ بعد إصابته بفيروس كورونا.





وقال "عبد الرحيم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، إن "وليد عبد الله حالته تحسنت بعد إصابته بفيروس كورونا، وأن أسبوعا كان يفصل بين إصابة مدرب الحراس وحجزه بالحجر الصحي".





ومن جانبه، أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن هناك متابعة دورية بجميع الأندية والمنتخبات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وأتم تصريحاته "هدفنا عدم تنظيم أي نشاط رياضي كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا".



