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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار القاهرة يضبط محاولتى تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمشغولات الذهبية .. صور

صورة من الضبطية بمطار القاهرة
صورة من الضبطية بمطار القاهرة
نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت عبدالصبور أحمد مدير الإدارة، وبالإدارة الأولى محمد سيد عبد اللطيف نائب مدير الإدارة الاولي من ضبط محاولتى تهريب جمركى كمية كبيرة من الأدوية البشربة وكمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية  وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS666 القادمة من جده اشتبه حسام أبوزيد مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray على بمعرفة أسماء إبراهيم مأمور الفحص وهاني مصطفى رئيس القسم وطاهر خفاجي مدير إدارة الفحص فتم الإفاده بوجود عبوات أدوية وحقن  .

بالعرض على إسلام علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف رضوي عبد الرحيم مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 505 من عبوات الأدوية البشرية والحقن المتنوعة الخاصة بعلاج أمراض المناعة والأورام السرطانية والكلى مخبأة داخل حقائب الراكب .

وتقدر قيمة المضبوطات ب 5 مليون و٤٩ ألف جنيه .

وكانت المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة خطوط اير كايرو رقم SM804، القادمة من ميلانو اشتبه محمود محمد مصطفى مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من صاله الوصول .

بالعرض على طاهر مكي مدير الحركة قام بتكليف محمد حسين واسلام سيد مأموري الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا حيث تبين بالتفتيش الذاتي وجود 1800 جرام مشغولات ذهبية متنوعة حول جسدة وبين ملابسة ..

قرر مدحت عبدالصبور أحمد مدير الإدارة الثانية ومحمد سيد عبد اللطيف نائب مدير الإدارة الاولي  إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 83 و96 لسنة 2026 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك ويوسف فؤاد رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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