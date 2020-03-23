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رياضة

على الدراجة.. زكريا ناصف يستعرض رشاقته

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:23 ص
زكريا ناصف
زكريا ناصف
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محمد بدران
نشر زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادى الاهلى، صورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، 

وظهر زكريا ناصف على متن دراجة وعلق قائلًا: "كورة في النادي .. مفيش.. ماشي، تمرين في BeFit.. مفيش ... ماشي، العب رياضة بأي طريقة وفي أي مكان، بس لوحدك.. اليومين دول، الرياضة جزء من مناعتك".

وتوقفت بطولة الدوري الممتاز، لمدة 14 يومًا، ورغم ذلك أبلغ جهاز الكرة بالأهلي اللاعبين بالتجمع ظهر اليوم وخوض مران أخير قبل تحديد مدة الإجازة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.






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