أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة جديدة فى Messenger .. طريقة تشغيل الوضع الداكن فى الفيس بوك .. آبل تتبرع بـ 2 مليون كمامة لمواجهة كورونا

ينشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" الإخباري، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.
قررت شركة آبل الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم ومالكة اختراع آيفون الهاتف الأشهر فى التاريخ، التبرع بعدد 2 مليون كمامة من أجل مواجهة تفشى فيروس كورونا COVID- 19 فى الولايات المتحدة الأمريكية.
أثر فيروس كورونا بعد تفشيه في معظم من دول العالم، على كثير من الشركات الكبرى والأعمال، ومن بين أكثر الشركات التى تضررت من آثاره، كانت العملاق الأمريكى شركة أبل، وتعانى الشركة بشكل كبير في عمليات الإنتاج خاصة في إصدارها هواتف أيفون للعام الحالى 2020.
تعمل شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، بقوة لمنع انتشار المعلومات المضللة على التطبيقات المملوكة لها، وتختبر حاليا ميزة جديدة لتطبيق التراسل التابع لها ماسنجر "Messenger".
نسيان كلمة المرور أو كلمة السر للأجهزة الذكية، يعد أمرًا صعبا لبعض الأشخاص، فكيف ستتمكن من تشغيل الجهاز مرة أخرى أو الحصول على بيانات الموجودة على الجهاز دون فقدها إذا اضطررت إلى إعادة ضبط المصنع للدخول إلى جهازك مرة أخرى.
طرحت شركة فيسبوك "Facebook"، الأسبوع الماضي، تصميما جديدا لإصدار الويب على سطح المكتب والذى يشبه تصميم تطبيق الهاتف الذكي، والذي يوفر عددا من الميزات أبرزها الوضع الداكن Dark Mode.