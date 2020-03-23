أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة جديدة فى Messenger .. طريقة تشغيل الوضع الداكن فى الفيس بوك .. آبل تتبرع بـ 2 مليون كمامة لمواجهة كورونا

ينشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" الإخباري، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.

أثر فيروس كورونا بعد تفشيه في معظم من دول العالم، على كثير من الشركات الكبرى والأعمال، ومن بين أكثر الشركات التى تضررت من آثاره، كانت العملاق الأمريكى شركة أبل، وتعانى الشركة بشكل كبير في عمليات الإنتاج خاصة في إصدارها هواتف أيفون للعام الحالى 2020.