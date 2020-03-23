‏‎الزم منزلك.. الأنبا إرميا يشارك في حملات التوعية ضد فيروس كورونا









وجه الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى ، رسالة للشعب المصرى في ظل مواجهة الدولة وحربها على فيروس كورونا، مطالبا الجميع بتوخي الحذر وعدم الخروج من المنازل حتى لا يزداد تمدد المرض.





وكتب الأنبا إرميا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشاركا في هاشتاج ‏‎الزم منزلك قائلًا " ‎#كورونا_فيروس‎#إلزم_منزلك‎#احمي_نفسك_أسرتك_ احم _ وطنك".









وأعلنت الحكومة المصرية غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة.













وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. علي ان يقوم رؤساء الاحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الاغلاق .













يأتي ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة .











