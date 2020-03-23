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ساحة رأي

د. دينا عبد الجواد زمزم تكتب: التصلب المتعدد و الكرونا؟!

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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انا عندي تصلب متعدد ( ام اس)  يبقي عندي تستعداد للكرونا ، مريض الأم اس لا يعاني من نقص مناعة أو زيادة فيها ، إنما اضطراب في جهاز المناعة يعني المناعة مضطربه والجسم بيهاجم نفسه وبالأخص المادة البيضاء التي تغلف الجهاز العصبي المركزي المخ و الحبل الشوكي.  ده مرض بيصيب الشباب من الجنسين من سن ١٨ الي ٤٠ سنه و الإناث ضعف الذكور.

تقديرا مصر فيها من ٣٠ الي ٥٠ الف مريض.

طيب فيه إستعداد اعلي للاصابه بالكورونا؟؟

  ده مش معناه زياده في إستعداد الاصابه بمرض الكورونا لان المرض لا يقلل المناعة  
طيب فين المشكله ؟؟

القصه في أدويه الأم اس لاننا بنحتاج اننا نحجم نشاط جهاز المناعة .

طيب نوقف الادوية  فيه خطورة من نشاط المرض مع إيقاف الادوية لذلك يجب تقييم كل حالة علي حدي 
ومراجعة فحوصاتها لبيان احتياجها للدواء ونوعه مع استخدام التدابير اللازمه للوقاية وأهمها تقليل استعداد العدوي 

الزم بيتك أهم حاجة في الفترة دي مع التزام المريض بالعلاج إلا لو طبيبك اوقفه.


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