سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23-3-2020

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الإثنين 23-3-2020 تباينًا في السوق الكويتي.
وفيما يلي يستعرض "صدى البل"د سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي:
سعر الدينار الكويتي
سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.21 دولار أمريكي
سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.48 جنيه مصري
سجل سعر 1 يورو = 0.33 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.01 يورو
سجل سعر 1 جنيه إسترليني = 0.35 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,78 جنيه إسترليني
سجل سعر 1 دولار كندي = 0.21 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.61 دولار كندي
سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.17 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.62 دولار أسترالي
سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0028 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي = 356.22 ين ياباني
سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.08 ريال سعودي
سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي 176.84 جنيه سوداني
سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي، فيما سجل دينار كويتي = 11.70 ريال قطري