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اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23-3-2020

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:51 ص
سعر صرف الدينار الكويتي
سعر صرف الدينار الكويتي
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أحمد علام
سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الإثنين 23-3-2020 تباينًا في السوق الكويتي.

 وفيما يلي يستعرض "صدى البل"د سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي:

سعر الدينار الكويتي 
سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.21 دولار أمريكي 

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.48 جنيه مصري  

سجل سعر  1 يورو = 0.33 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.01 يورو

سجل سعر 1 جنيه إسترليني = 0.35 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,78 جنيه إسترليني 

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.21 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.61 دولار كندي 

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.17 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.62 دولار أسترالي 

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0028 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي = 356.22 ين ياباني 

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.08 ريال سعودي  

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي 176.84 جنيه سوداني 

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي، فيما سجل دينار كويتي = 11.70 ريال قطري
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