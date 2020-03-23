سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23-3-2020

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الإثنين 23-3-2020 تباينًا في السوق الكويتي.





وفيما يلي يستعرض "صدى البل"د سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي:





سعر الدينار الكويتي



سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.21 دولار أمريكي





سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.48 جنيه مصري





سجل سعر 1 يورو = 0.33 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.01 يورو





سجل سعر 1 جنيه إسترليني = 0.35 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,78 جنيه إسترليني





سجل سعر 1 دولار كندي = 0.21 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.61 دولار كندي





سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.17 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.62 دولار أسترالي





سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0028 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي = 356.22 ين ياباني





سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.08 ريال سعودي





سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي 176.84 جنيه سوداني



