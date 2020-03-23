كيف تنبأ مسلسل My Secret Terrius بـ فيروس كورونا منذ عامين

تنبأ المسلسل الكوري My Secret Terrius، بظهور فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد، والذي هاجم العالم مؤخرًا.









وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجزء من الحلقة العاشرة من المسلسل في الدقيقة الثانية والخمسون، وتتحدث فيها طبيبة مع إحدى أبطال المسلسل قائلة لها: "يبدو فيروس كورونا متحول".









بينما شارك في بطولة العمل كل من سو جي سوب، جونغ إن صن (غو أي رين)، سون هو جون، وإم سي مي، و كانغ كي يونغ‬‎، وغيرهم من النجوم الكوريين.







