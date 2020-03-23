مصر تسجل 4 وفيات و 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووضع أنجيلا ميركل في الحجر الصحي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أمير الكويت: لا تهاون في التعامل مع وباء كورونا في البلاد

الجيش المصري يعلن وفاة اللواء خالد شلتوت بفيروس كورونا

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت لأسبوعين

العاهل السعودي يصدر قرارا بحظر التجول لمدة 21 يوما

سوريا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن أربع حالات وفاة جديدة، بسبب فيروس كورونا المستجد، وإصابة 33 آخرين، مشيرةً إلى أن الوباء ظهر في 24 محافظة، من بين 27 من محافظات البلاد. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة في مصر 14 حالة، وإجمالي المصابين 327 حالة.





وذكرت "الوطن" أن القوات المسلحة المصرية نعت اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية، أمس الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مع كلمة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي قال فيها "مثل دول العالم فرض حدث فيروس كورونا أولويته على كل اهتمامات الدولة سعيًا للتوصل إلى أفضل السبل في التعامل مع هذا الوباء الخطير"، مضيفًا: "تابعت بارتياح الخطوات والإجراءات الجريئة والحازمة التي اتخذتها الأجهزة الحكومية باقتدار في مواجهة الوباء، ونعمل للتوصل إلى أفضل السبل للتعامل مع فيروس كورونا»، معبرًا عن «التقدير للمبادرات التي قام بها أبناء الكويت وكما قدمته الشركات والهيئات والأفراد من دعم".





وقال: "نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس تستوجب الالتزام بالتعليمات وتجنب التجمعات وعدم ترويج الشائعات".





وذكرت "الراي" أن الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الإمارات قررت تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين على أن يكون ساريًا بعد 48 ساعة، قابلة للمراجعة والتقييم، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأفادت "القبس" بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع و الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الإمارات أعلنت إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة، في خطوة احترازية جديدة ضمن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا.





وأشارت "الوطن" إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء الاثنين.





وقالت "الجريدة" إن وزير الصحة السوري أعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا، تعود لشخص قادم من خارج البلاد، مضيفًا: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المصابة".





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أخضعت نفسها لعزل ذاتى بالمنزل، بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا، حسبما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية.





وقال المتحدث إن تحديد إن كانت المستشارة مصابة بالفيروس سيستغرق بعض الوقت.





وقالت "الوطن" إن مكتب السناتور الأمريكي الجمهوري راند بول أعلن أنه أصيب بكورونا المستجد، ليصبح بذلك أول عضو في مجلس الشيوخ تتأكد إصابته بالفيروس.





ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي قوله إن إدارته تحشد كل الموارد المتاحة لمكافحة فيروس كورونا ذي وصفه من جديد بـ"الفيروس الصيني" رغم احتجاجات بكين.



