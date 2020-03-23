أخبار الرياضة.. تفاصيل لـ قضية الزمالك ضد كهربا.. حقيقة إصابة أزارو بفيروس كورونا.. صدمة لـ حسام عاشور

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





كشف احمد عبدالفتاح، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة في ازمة وقضية ناديه ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.





وجه خالد جلال، المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، صدمة قوية إلى حسام عاشور، نجم النادي الأهلي مؤكدًا أنه لن يكون مفيدًا للقلعة البيضاء.





أكد محمد كوفي، لاعب نادي سموحة، أن الأهلي فاوضه مرتين قبل الانضمام للزمالك.





قال محمد كوفي، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي سموحة السكندري، إنه لن ينسى الفترة التى قضاها بين جدران المصري البورسعيدي.





عرضت قناة الأهلي فيديو خاص لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي خلال رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.





قال محمد كوفي، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي سموحة السكندري، إنه رحل عن الزمالك بعدما قام مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء بإلقاء الماء على وجهه.





كشف خالد ناصر، أمين عام المجلس التنفيذي ومدير المركز الإعلامي لنادي الاتفاق السعودي، حقيقة إصابة مهاجم الأهلي المعار وليد أزارو وباقي لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد، بعد إصابة نائب رئيس النادي.