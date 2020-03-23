وفاة والدة مدرب منتخب مصر السابق

انتقلت إلى رحمة الله والدة مدرب منتخب مصر السابق محمود فايز، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.





وكتب محمود فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" ‏لا إله إلا الله و لاحول ولا قوة الا بالله توفيت فجر اليوم أمي الغالية بعد رحله مع المرض".





وأضاف فايز :" البسمة الجميلة الدعوة الطيبة القلب الكبير للأسف أنا بره مصر ومش عارف ارجع ربنا يصبرنا ويربط على قلبي ويغفر لها ويرحمها ويرزقها الجنه فوالله اديتنا الجنه في حياتها" .



