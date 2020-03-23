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رياضة

وفاة والدة مدرب منتخب مصر السابق

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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نور عادل
انتقلت إلى رحمة الله والدة مدرب منتخب مصر السابق محمود فايز، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وكتب محمود فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" ‏لا إله إلا الله و لاحول ولا قوة الا بالله توفيت فجر اليوم أمي الغالية بعد رحله مع المرض".

وأضاف فايز :" البسمة الجميلة الدعوة الطيبة القلب الكبير للأسف أنا بره مصر ومش عارف ارجع ربنا يصبرنا ويربط على قلبي ويغفر لها ويرحمها ويرزقها الجنه فوالله اديتنا الجنه في حياتها" .

ويجدر الإشارة إلى أن محمود فايز كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأسبق بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.
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