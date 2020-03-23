روسيا: تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 438

أعلنت وزارة أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم /الاثنين/ تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في عموم روسيا إلى إلى 438 إصابة.







من جانبه ، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عن ضرورة إلزام سكان العاصمة، الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة ، بالحجر المنزلي اعتبارا من 26 مارس الجاري إلى 14 أبريل القادم بسبب فيروس "كورونا".







وكان مركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس "كورونا" قد أعلن أمس (الأحد) عن تسجيل 61 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 367 إصابة .







وذكر بيان للمركز الروسي في بيان أن من بين الإصابات الجديدة المسجلة اليوم 54 إصابة تم رصدها في موسكو، لافتا إلى أن معظم المواطنين المصابين زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دول تعتبر أحوالها الصحية سلبية في ظل تفشي "كورونا".







وأضاف أن كل المصابين يخضعون حاليا للعزل الصحي، موضحا أنه تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلوا معهم تحت المراقبة الطبية.





وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للخاضعين للمراقبة الطبية في عموم روسيا يبلغ في الوقت الراهن 52.7 ألف شخص.