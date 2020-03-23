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أخبار العالم

تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم، الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في منطقة إربيل. 

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته شبكة "إن.آر.تي" الكردية: "الإصابات جميعًا في محافظة السليمانية، اثنتان في مركز المحافظة وسبع في قضاء دربنديخان وإصابة واحدة في قضاء جمجمال".

وبتسجيل هذه الإصابات، يرتفع عدد من تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 76 شخصًا، 22 في أربيل و49 في السليمانية وواحد في حلبجة، وقد تماثل 13 من المصابين في السليمانية للشفاء وتوفي واحد.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها بعضا خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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