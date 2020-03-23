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اقتصاد

يحتفظ بمكاسبه.. سعر الدولار اليوم الإثنين 23-3-2020

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:53 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

استقر سعر الدولار الأمريكي  اليوم الاثنين 23-3-2020، محتفظا بمكاسبة أمام معظم العملات الاثنين، حيث أدى التراجع الجديد للأسهم إلى التدافع صوب السيولة، لكنه انخفض أمام اليورو والين، لأن المشرعين الأمريكيين فشلوا في إقرار حزمة تحفيز لمكافحة فيروس كورونا.

 

وتقلب الدولار أمام الين بين المكسب والخسارة لكنه انخفض في أحدث تعاملات 0.6 بالمئة إلى 110.7.

 

وارتفع الدولار في البداية أمام اليورو ليبلغ أعلى سعر له منذ أبريل 2017 ثم قلص خسائره ليهوي 0.4 بالمئة إلى 1.0737 دولار لليورو.

 

لكن العملة الأمريكية عززت مكاسبها أمام عملات أخرى، حيث صعد الدولار 0.1 بالمئة أمام الجنيه الاسترليني إلى 1.1657 دولار ليقترب من أعلى سعر له منذ عام 1985 على الأقل.

 

واقترب الدولار من أعلى سعر له منذ سنوات عديدة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، حيث دفعت التكاليف الاقتصادية للعزل المنزلي بالأسهم في نيوزيلندا إلى أكبر تراجع لها على الإطلاق خلال يوم.

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