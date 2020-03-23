أبطال في مواجهة كورونا.. شاهد مستشفى إسنا للعزل خلية نحل

خلية نحل تعمل ليل نهار دون توقف ، هكذا هم الأبطال الذين يواجهون فيروس كورونا دون خوف، والذين هم بمثابة خطوط دفاع تهمل دون كلل أو ملل، إنهم أطباء مستشفى اسنا التخصصي بالحجر الصحي بمحافظة الأقصر.





فرغم ما يتعرضون له خلال الأيام الماضية من هروب بعضهم من مواجهة مرض كورونا ، الا انهم أثبتوا انهم يعملون بجدية للخروج من المأزق اللعين ومواجهة فيروس كورونا.





حيث قام العاملون بالمستشفى ببث فيديو مباشر من أمام مبنى المستشفي لإرسال رسالة أمان للمواطنين، مؤكدين أنهم سعداء بمشاركتهم فى هذه الملحمة الطبية لمعالجة مصابي كورونا وأن ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك عن هروبهم من المستشفي عار تمام من الصحة وأنهم متواجدون بكامل قوتهم.







وأرسل الطبيب حسام فتحى أحد الأطباء المتواجدين بالمستشفى تحية إجلال وتعظيم للتمريض الموجود سواء الأساسي من الأقصر وتمريض الأمانة وتمريض إسكندرية قائلا: "بيقعدوا جنب العيان بكورونا 12 ساعه يوميا متواصله يدوهم علاجهم ويتابعهوهم لحظة بلحظة".







وأوضح الطبيب، أنه تم تدريب الأطباء المتواجدين على أعلى مستوى من قبل الدكتورة الهام استشاري مكافحة العدوى بالوزارة والدكتور محمد حمزة.







وأكد الطبيب، أن الأطباء يعملون وفق بروتوكول وجايد لاينز منظمة الصحة العالمية وتوصيات وزارة الصحة المصرية بشكل احترافي وفي استغلال أمثل للإمكانات المتاحة واللي تعتبر كويسة نوعا ما من باب الأمانة الدنيا مش سوداوية آوي".





واليوم، اعلنت مستشفى اسنا التخصصي للحجر الصحي بجنوب الأقصر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن شفاء 14 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من ايجابية إلى سلبية.





وقال الدكتور تامر حامد ،مدير مستشفى إسنا التخصصي، اليوم خروج أول دفعة تحولوا إلى سلبي وهم 6 إيطاليين و 6 مصريين و 2 أمريكان مقدما الشكر لجنود العزل الصحي في مستشفى اسنا التخصصي من الاطباء والتمريض ومكافحة العدوي والأشعة والمعمل والأمن وغيرهم في إسعاد الجميع وإعادة الأمل من جديد .



ومستشفى إسنا التخصصي تم إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات وتتكون من مبنى أرضى و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوى على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة.







وتضم و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، وتشمل كافة التخصصات الطبية. وأحدث الاجهزة الطبية "سونار، ورسم قلب، وأشعة مقطعية وغيرها.

