AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا .. تطهير 12 منتجعا سياحيا بالغردقة والمصالح الحكومية بالبحر الأحمر

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة ، وبمشاركة الوحدات المحلية للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالقيام بأعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(covid-19) وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

حيث قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 12 منتجع سياحى بالغردقة وبالإضافة إلى عمل حملات التوعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية،
و تم رش وتطهير وتعقيم مبنى حي جنوب الغردقة والوحدة الشاملة لرعاية الأحداث الإدارة العامة للمياه الجوفية وقسم شرطة الكهرباء ،ومبنى الإدارة الصحية والسكن الإدارى المبني الإداري لإدارة شرطة النجدة ومقر فرع المجلس القومي للمرأة ومبني ادارة المحميات بالبحر الأحمر،وشوارع منطقة الدهار وشوارع وممرات منطقة الممشى السياحى والشيراتون، ومستشفى الحميات  بالمستشفى العام ، والعمل المشترك ،ومطار الغردقة المحلي القديم، ومبنى التأمينات والمعاشات، والسنترال السياحى، وسنترال الدهار.  

وبمدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم مبنى السنترال ومدرسة ثانوى بنين ومدرسة ابن سينا ومدرسة عثمان بن عفان و مدرسة العبور وبمدينة سفاجا  تم رش وتطهير وتعقيم مسجد الخالدين بسفاجا والوحدة المحلية والمطافى ومدرسة السادات ومدرسة أحمد حسن،والمواصلات العامة وبمدينة القصير تم تطهير وتعقيم الإدارة الصحية بالقصير ، ومقر جمعية رسالة ، ومبنى الإدارة الزراعية، وقسم الشرطة وجميع المنشآت الأمنية ، وتم تطهير وتعقيم جميع مساجد القصير وبمدينة مرسى علم تم تطهير وتعقيم المعاهد الأزهرية والمساجدوبمدينة الشلاتين تم تطهير 
وتعقيم مستشفى الشلاتين المركزى والمواصلات العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة  أنه يجب القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة. 

وأضاف مرعى  أنه تم وضع خطة محددة  للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية ودور العبادة والأماكن الحيوية وان عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة .

إحالة 15 من المخالفين لقرار إغلاق المحال التجارية في الغردقة إلى النيابة

https://www.elbalad.news/4226787

لمواجهة كورونا .. تطهير 12 منتجعا سياحيا بالغردقة والمصالح الحكومية بالبحر الأحمر
لمواجهة كورونا .. تطهير 12 منتجعا سياحيا بالغردقة والمصالح الحكومية بالبحر الأحمر
لمواجهة كورونا .. تطهير 12 منتجعا سياحيا بالغردقة والمصالح الحكومية بالبحر الأحمر
لمواجهة كورونا .. تطهير 12 منتجعا سياحيا بالغردقة والمصالح الحكومية بالبحر الأحمر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

98 فرقة صحية.. تطعيم 110 آلاف طفل ضد الحصبة الألمانية في البحر الأحمر

في جامعة حلوان.. إعلان نتيجة التجارة والآداب.. الطب الوقائي يتابع حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت للوقاية من فيروس كورونا

حملات تطهير وتعقيم للمحافظة الأعلى إصابة بكورونا.. تفاصيل

حملات التطهير والتعقيم بمدينة الغردقة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. البحيرة تواصل حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والمساجد والكنائس

تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

نجم بيراميدز يكشف عن مفاوضات الاهلي والزمالك

بنسبة 80% من الأجر الأساسي..شروط الحصول على العلاوات الخمس بعد توجيه السيسي بصرفها.. تفاصيل

دعاء الرسول في الصباح.. ٩ أدوية ربانية تكفيك هموم الدنيا والآخرة

شاهد.. قس يبكي أثناء الصلاة بسبب وباء كورونا

حصن نفسك بالسلاح الفتاك ضد كورونا

مصابو كورونا ملقون على الأرض .. لقطات مسربة من داخل مستشفى بريطانية .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة ومبهجة .. 10 صور تكشف عن إطلالات هيا الشعيبي

خلي بالك من جوزك.. فيروس كورونا يزيد معدلات الطلاق

لقطة مؤثرة.. كورونا يحرم مسنًا من معانقة حفيده حديث الولادة