لمواجهة كورونا .. تطهير 12 منتجعا سياحيا بالغردقة والمصالح الحكومية بالبحر الأحمر

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة ، وبمشاركة الوحدات المحلية للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير .





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالقيام بأعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(covid-19) وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.





حيث قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 12 منتجع سياحى بالغردقة وبالإضافة إلى عمل حملات التوعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية،

و تم رش وتطهير وتعقيم مبنى حي جنوب الغردقة والوحدة الشاملة لرعاية الأحداث الإدارة العامة للمياه الجوفية وقسم شرطة الكهرباء ،ومبنى الإدارة الصحية والسكن الإدارى المبني الإداري لإدارة شرطة النجدة ومقر فرع المجلس القومي للمرأة ومبني ادارة المحميات بالبحر الأحمر،وشوارع منطقة الدهار وشوارع وممرات منطقة الممشى السياحى والشيراتون، ومستشفى الحميات بالمستشفى العام ، والعمل المشترك ،ومطار الغردقة المحلي القديم، ومبنى التأمينات والمعاشات، والسنترال السياحى، وسنترال الدهار.





وبمدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم مبنى السنترال ومدرسة ثانوى بنين ومدرسة ابن سينا ومدرسة عثمان بن عفان و مدرسة العبور وبمدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم مسجد الخالدين بسفاجا والوحدة المحلية والمطافى ومدرسة السادات ومدرسة أحمد حسن،والمواصلات العامة وبمدينة القصير تم تطهير وتعقيم الإدارة الصحية بالقصير ، ومقر جمعية رسالة ، ومبنى الإدارة الزراعية، وقسم الشرطة وجميع المنشآت الأمنية ، وتم تطهير وتعقيم جميع مساجد القصير وبمدينة مرسى علم تم تطهير وتعقيم المعاهد الأزهرية والمساجدوبمدينة الشلاتين تم تطهير

وتعقيم مستشفى الشلاتين المركزى والمواصلات العامة.





وأكد وكيل وزارة الصحة أنه يجب القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة.





وأضاف مرعى أنه تم وضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية ودور العبادة والأماكن الحيوية وان عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة .

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