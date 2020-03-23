شاهد.. طرق الوقاية من فيروس كورونا بلغة الإشارة

رغم انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، وانتشار طرق الوقاية منه باكثر من طريقة وفى أكثر من مكان مثل الإعلام والصحف والسوشيال ميديا، لكن هناك فئة لا تجيد الاستماع او التكلم وهم الصم البكم , انشأت " فيفيان عريان " البالغة من العمر 29 عاما والتى تعمل كمترجمة لغة شارة بعمل مبادرة لتوعية الصم والبكم ماهو فيروس كورونا .





قررت "فيفيان" مشاركة الصم والبكم فى معرفة طرق الوقاية من فيروس كورونا عن طريق لغة الاشارة , والتى بدات حديثها عن مدى حبها لهم وحبها فى التعامل معهم , فهم من حقهم علينا مشاركتهم فى كل شىء يحدث داخل المجتمع .





وقامت بشرح أول خطوة وهى غسل الأيدى بالماء والصابون باستمرار، ثم تنظيف الأسطح دائما بالماء والكلور، وعند العطس أو السعال يجب استخدام مناديل الورق وعدم الاحتفاظ بها يجب التخلص منها فى صندوق القمامة مباشرة.









عدم لمس الوجه عند ركوب وسائل مواصلات يجب استخدام كمامة وقفاز ولا تقل مسافة عن متر عند التحدث مع شخص اخر، عند التعامل مع اى حيوانات يجب غسل الايدى بعدها مباشرة.





اضافت الى طرق التوعية ماهى أعراض فيروس كورونا، ارتفاع فى درجة الحرارة وسعال و ضيق تنفس بالاضافة الى التهاب فى الحلق، وعند الشعور بأى عرض مرضى يجب التوجة إلى أقرب دكتور او الاتصال بالخط الساخن 105.