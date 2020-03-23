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اقتصاد

بعد قرارات السيسي الاقتصادية.. البورصة تواصل الارتفاع فى منتصف تعاملات اليوم وتربح 23.6 مليار جنيه

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة بعد قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية ليربح رأسمالها السوقي نحو 23.6 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 10297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 1315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.52% ليصل إلى مستوى 11491 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 8.22% ليصل إلى مستوى 3895 نقطة.
 
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.2% ليصل مستوى 915.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.2% ليصل إلى مستوى 1920 نقطة.
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