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تستحق التقدير .. البرلمان يشيد بإجراءات الحكومة لمواجهة كورونا.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أشاد المتحدث باسم مجلس النواب،  الدكتور صلاح حسب الله، بدور الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه فى تاريخ الدولة المصرية الحديثة إذا كنا نريد ان نمنح شهادات التقدير فالحكومة تستحق، لأدائها الجيد والمذهل، من خلال وضع الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، لافتًا إلى أن الحكومة تستبق الاحداث من خلال اجراءاتها وتسبق بخطوة فى كل شيء.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الحكومة تضع حلولا مبكرة للأزمات وطريقة للتعامل للأزمات سواء أزمة الطقس وسوء الاحوال الجوية التى مرت بها مصر، او أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع ان الحكومة وضع خطة متدرجة تصاعدية، ومن شأنها التصدى لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن مصر صامدة أمام الفيروس مما يؤكد تمامًا ان ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية خطابه فى ترشحه عام 2014 كان صحيحا.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن بناء الدولة المصرية الحديثة، من خلال الانجازات التى نشاهدها من كبارى وطرق، وغيرها، وفكر حديث وتوفير معيشة تليق بالمواطن المصرى.

وأكد ان الدولة المصرية الحديثة تضع المواطن المصرى نصب أعينها، مضيفا ان الحكومة اتخذت اجراءات فى منتهى الجودة للتصدى للازمة ومن اهمها البروتوكول الذى وضعته الدولة للتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا.
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