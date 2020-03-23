التنمية الصناعية توقع عقود متابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية بقنا وسوهاج

تنفيذًا لخطة تحديث المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية لها وخاصة في الصعيد برعاية وزيرة التجارة والصناعة . قام المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع عقد المتابعة والإشراف على كافة أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف على التنفيذ لأعمال البنية التحتية بالمناطق الصناعية (قفط، والهو) بمحافظة قنا، ومناطق (غرب جرجا، وغرب طهطا، والأحايوة, والكوثر) بمحافظة سوهاج وذلك مع مجوعة بناء للاستشارات ومثلها الدكتور علاء علي حيث يعد المكتب الاستشاري للجهة المالكة للمشروع،وذلك





وأوضح غازي أن العقد ياتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة وتطوير المنتج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة وخاصة في جنوب مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، ودعم قدرة الوحدات المحلية على تقديم استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة، وفي اطار "البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجًا" الممول بقرض من البنك الدولي وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر.





وأشار غازي إلى أنه تنفيذا للبرنامج وبالتنسيق بين الهيئة وبين محافظتي قنا وسوهاج بمقتضي اتفاقين إطاريين مع المحافظتين فقد قامت الهيئة بتشكيل وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتتولي مهمة تنفيذ كافة الالتزامات المنوطة بالهيئة المشار اليهما أعلاه وما يستلزم ذلك من تنسيق مع الجهات المختلفة وإعداد الخطط اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمه للتعاقد ومتابعة إجراءات تنفيذ الاعمال والتعاقد وذلك كله وفقا للدليل التشغيلي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.





وكشف غازي أن الهيئة في سبيلها لطرح مقاولات تنفيذ الأعمال بالمناطق الصناعية المذكورة. الأمر الذي ارتأت معه ضرورة الاستعانة بمكتب استشاري متخصص في عده مجالات فنيه وهندسية منها علي سيبل المثال لا الحصر (أعمال المياه والصرف الصحي – إنشاء محطات معالجه الصرف الصناعي – أعمال الكهرباء- أعمال الطرق – أعمال الاتصالات والغاز).





وصرح رئيس الهيئة بأن المكتب الاستشاري يقوم بموجب العقد بمعاونه المختصين بالوحدة في انجاز الأعمال التي تناط بها في إطار مراجعه ما يقدم لها من أعمال من الشركات القائمة علي تنفيذ المشروعات وتمثيل الهيئة في جميع الأمور الفنية الخاصة بالمشروع والأشراف على ومتابعة تنفيذ ومراجعه أعمال استشاري المشروع وأعمال (value engineering) ومراجعه كل ما يقدم من استشاري المشروع والاشتراك في فحص العطاءات وترسيه الأعمال علي المقاولين وأعمال متابعة الإشراف علي التنفيذ.









كانت الهيئة قد قامت اكتوبر الماضي بتوقيع عقد تقديم خدمات استشارية فيما يخص التصميم والاشراف على التنفيذ للبنية التحتية لست مناطق صناعية بقنا وسوهاج مع مكتب الاستشاري حسين صبور والذي يتولى بموجبه تصميم شبكات البنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية الست المستهدفة من قبل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي, ومهام الاشراف على تنفيذ أعمال المقاولات للبنية التحتية بعد طرحها... وتقوم مجموعة بناء بموجب العقد بالمتابعة والاشراف وكيلا عن الهيئة على ما يقوم به المكتب الاستشاري من اعمال وتنفيذ بنود التعاقد



