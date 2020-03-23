الأموال العامة: ضبط شخص تقدم للعمل أستاذا بالجامعة بشهادات مزورة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتقدم لعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة للتعيين بموجب شهادات دراسية "مزورة" بمساعدة إحدى السيدات تخصصت فى مجال تزوير الشهادات والمؤهلات الدراسية .









وبحسب بيان، الاثنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بالتقدم لعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة بنطاق محافظتي (القاهرة – الجيزة) للتعيين بموجب شهادات دراسية "مزورة" .









وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة أن وراء تلك الواقعة (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة القاهرة)، حيث قام المذكور بالإتفاق مع آخرين بتزوير شهادات دراسية بإسمه تفيد حصوله على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الأجنبية، وشهادة معادلة منسوب صدورها للمجلس الأعلى للجامعات تفيد معادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها، وتقدمه بتلك الشهادات "المزورة" لعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة للتعيين، وتم تعيينه بإحدى الجامعات الخاصة خلال الخمسة سنوات الماضية.









وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المقطم، وبتفتيش مسكنه عثر على (شهادة معادلة للمتهم منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد صدور شهادة معادلة لدكتوراه فلسفة المحاسبة من إحدى الجامعات الأجنبية ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - شهادة دراسية باللغة الإنجليزية – منسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية تفيد حصوله على درجة الدكتوراه "مزورة بالكامل" - شهادات وبيانات درجات نجاح باللغة الإنجليزية منسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية).. بفحص المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة تزويرًا كليًا ماديًا.









وبسؤال مسئولي الجامعة الخاصة المُشار إليها قرروا بأن المتهم فى غضــون عام 2016 تـقدم بطلـــب تعييــــن بالـجامعة ومن ضمن مســوغات تـعيينه الشهادات الدراسية المزورة وتم تــعيينه بوظيفة دكتور بكلية التجارة بالجامعة ومازال يعمل حتى تاريخه.









وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمناقشته اعترف بصحة الواقعة وأضاف بتحصله على الشهادات المزورة من إحدى السيدات نظير حصولها على مبلغ (150) ألف جنيه مصرى.









وأمكن تحديدها وضبطها (حاصلة على بكالوريوس تجارة – لها معلومات جنائية مسجلة - مقيمة بالجيزة)، وبتفتيش مسكنها عثر على ( 18 شهادة كشف درجات طالب فى دبلوم التعليم العام منسوب صدورهم لجهة حكومية بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص محددين "مزورين بالكامل "- 3 شهادات نجاح ثانوية عامة منسوب صدورها لجهة حكومية بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص "محددين" تفيد إجتيازهم نجاح إمتحانات الثانوية العامة"مزورين بالكامل" - كمية من صور مستندات شخصية خاصة براغبى الإلتحاق بالجامعات المصرية - هاتف محمول ماركة ) ، وبفحص المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة تزويرًا كليًا والــمستندات مـمهورة بالعديد مـــن بـــصمات خاتم شعار الجمهورية "مقلدة" .





وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة تبين إحتوائه على الملفات والتطبيقات ومحادثات نصية تؤكد نشاطها الإجرامى فى تزوير الشهادات الدراسية ، وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة وأضافت بإنشائها شركة للخدمات التعليمية " مغلقة حاليًا" ، وإتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والكليات والمدارس المصرية والأجنبية بقصد إستعمالها فى إلحاق الطلبة بتلك الجهات .





واتُخذت الإجراءات القانونية وذاك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.



