الهند تعلق جميع رحلات الطيران الداخلية بسبب كورونا





قررت السلطات الهندية، اليوم الأثنين، تعليق جميع الرحلات الجوية المحلية وذلك في إطار جهود الوقاية للحد من تفشي فيروس كورونا.





كما فرضت الهند اليوم الاثنين حظرًا على ملايين المواطنين، بأنحاء العاصمة نيودلهي والمدن الكبرى الاخرى، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من تراجع البورصات بنسبة تزيد على 11 بالمئة.





وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن هناك الكثير من المواطنين الذين لا يتعاملون مع الحظر على محمل الجد، حيث أظهرت لقطات تليفزيونية أشخاصا في محطات الحافلات وفي الأسواق بمدن مختلفة، لا يلتزمون بمعايير التباعد الاجتماعي.





وبدأت اليوم الاثنين 75 منطقة في أنحاء الهند، من بينها دلهي ومومباي وتشيناي وكولكاتا وبنجالورو، حظرا تاما، مما يعني أنه سيتم السماح بالقيام بالخدمات الأساسية فقط.





وقد تم وقف خدمات السكك الحديدية والمترو والحافلات بين الولايات، وحظر حركة النقل العام، ومن بينها سيارات الأجرة في العديد من الولايات.



