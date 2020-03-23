إلغاء الدوري المصري.. شوبير يعلن 3 مفاجآت رياضية صادمة

فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن استكمال منافسات الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى وأيضا دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية وأولمبياد طوكيو بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.







وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " "قرار متوقع بإلغاء الدوري المصري الممتاز بكل درجاته".

وتابع: " تأجيل منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية إلى آجل غير مسمى ".



وأضاف : " تأجيل منافسات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها منتصف العام الجاري فى طوكيو".





وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.





وجاء البيان كالآتى: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة 15 يوما اعتبارا من الاثنين 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".