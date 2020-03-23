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محافظات

لتشجيع الاستثمار.. محافظ قنا يلتقي المستثمرين لبحث معوقات التنمية

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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يوسف رجب

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بمنطقتي نجع حمادي وكلاحين قفط الصناعيتين، لبحث المعوقات التي قد تعترض عملية التنمية الصناعية بهما.


جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ومسئولي قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ومسئولي الاستثمار، ومديري المناطق الصناعية والحرة بالمحافظة.


وأكد محافظ قنا، ضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بجميع المصانع، مؤكدًا ضرورة عمل دورات تدريبية متخصصة تتناسب مع طبيعة النشاط القائم بتلك المصانع حفاظًا على العاملين بها وذلك من خلال التنسيق مع مسئولي الأمن الصناعي بمديرية القوى العاملة.


وأشار الداودي، إلى أنه سيتم تشكيل لجان تفتيش للمرور بشكل دوري ومفاجئ على المصانع لمتابعة تطبيق المعايير المنصوص عليها.

واستمع الداودي، من المستثمرين وأصحاب المصانع الى عدد من الشكاوى والحلول المقترحة الخاصة بها والتي وعد بحلها وكان من أبرزها توفير مهندس مدني بمكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا لإنهاء إجراءات المستثمرين بقنا دون الحاجة إلى السفر لمقر الهيئة بالقاهرة.

وأكد الداودي، أن المحافظة حريصة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

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