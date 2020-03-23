لحظة دفن ثاني مصري في إيطاليا بسبب كورونا.. فيديو

كشفت الجالية المصرية في إيطاليا ، اليوم الإثنين، عن وفاة ثاني مواطن مصري في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الجالية على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطن المصري يبلغ من العمر 51 عاما، وتوفى عقب انتقال الفيروس إليه.









وأضافت انه لم يكن يعاني من أي أمراض، إلا أن العدوى انتقلت إليه عبر صاحب العمل.









وكان مسئولون عن ملف المهاجرين والأجانب في الحزب الليبرالي الإيطالي، أكدوا أنّ شابًا مصريًا لقي حتفه في إيطاليا متأثرا بفيروس كورونا الثلاثاء الماضي.









وبحسب المصادر، فإن الشاب المصري يدعى أحمد الفار، وتوفي في مستشفى مدينة برجامو، حيث كان يعاني من بعض الأمراض، ما جعله عرضة أكثر للوفاة بكورونا من غيره.