مهاجم الهلال السعودي يكشف سبب رحيله عن مارسيليا

كشف الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، عن سبب رحيله عن ناديه السابق مارسيليا الفرنسي، والرحيل لنادي جالطة سراي التركي.





ولعب جوميز في صفوف مارسيليا في موسم 2016/2017 معارا من سوانزي الإنجليزي





وقال جوميز مهاجم الهلال في تصريحات نقلتها الصحف التركية : لم أندم على قرار الرحيل عن مارسيليا، لم تكن هناك رغبة في استمراري، وقدموا عقدا لمهاجم جديد وهو اليوناني كوستاس ميتروجلو.





وأضاف: كان لدي طلبات لم يوافقوا عليها، حصولوا على مهاجم جديد وأعطوه ما كنت أطلب به في العقد الجديد.





وتابع الفرنسي: انتقلت إلى جالطة سراي وحققت العديد من النجاحات في تركيا وحب الجماهير جعلني لا أندم على الرحيل من مارسيليا.





وانضم جوميز للهلال في صيف 2018 قادما من جالطة سراي مقابل 7 ملايين يورو وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال آسيا.