AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مهاجم الهلال السعودي يكشف سبب رحيله عن مارسيليا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:09 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
كشف الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، عن سبب رحيله عن ناديه السابق مارسيليا الفرنسي، والرحيل لنادي جالطة سراي التركي.

ولعب جوميز في صفوف مارسيليا في موسم 2016/2017 معارا من سوانزي الإنجليزي

وقال جوميز مهاجم الهلال في تصريحات نقلتها الصحف التركية : لم أندم على قرار الرحيل عن مارسيليا، لم تكن هناك رغبة في استمراري، وقدموا عقدا لمهاجم جديد وهو اليوناني كوستاس ميتروجلو.

وأضاف: كان لدي طلبات لم يوافقوا عليها، حصولوا على مهاجم جديد وأعطوه ما كنت أطلب به في العقد الجديد.

وتابع الفرنسي: انتقلت إلى جالطة سراي وحققت العديد من النجاحات في تركيا وحب الجماهير جعلني لا أندم على الرحيل من مارسيليا.

وانضم جوميز للهلال في صيف 2018 قادما من جالطة سراي مقابل 7 ملايين يورو وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال آسيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال السعودي

الهلال السعودي يبدأ التجهيز لرحيل نجم الفريق.. والبديل مفاجأة مدوية

مهاجم الهلال السعودي يقترب من الرحيل لهذا النادي

مدرب الهلال يعلق على خلافه مع جوميز

الهلال السعودي يتخوف من رحيل جوميز.. التفاصيل

جوميز يوجه رسالة للجماهير بسبب فيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

صحة جنوب سيناء : شرم الشيخ خالية من كورونا.. واستمرار الحجر الصحي علي العاملين

الصين تكشف عن مفاجأة سارة بشأن أحدث إحصائيات فيروس كورونا

فيفا يحدد موعد عودة كرة القدم من جديد ويطالب الجميع بالتضحية

مشروب أساسي كل يوم.. وصفة سالي فؤاد لرفع المناعة

قرار عاجل بإرجاء استعدادات امتحانات الشهادة الاعدادية مؤقتا بالمديريات .. والوزارة: سنحسم الامر قريبا

أعراض مختلفة عن الباقي.. شابة تحكي تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية على مستوى مصر

شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض

قائمة أسعار بروتون proton لشهر مارس .. صور