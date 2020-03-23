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فن

خليك قد المسؤلية.. محمد رجب يناشد متابعيه البقاء فى المنزل.. شاهد

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان محمد رجب فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " يناشد فيه متابعيه ضرورة الالتزام من عدم الخروج من المنزل من أجل القضاء على فيروس كورونا .

وعلق محمد رجب على الفيديو قائلا "  خليك في البيت. خليك علي قد المسئولية ".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

الله يحفظ الجميع - ربنا يسترها - احلى فنان 

يذكر أن آخر مشاركات محمد رجب الدرامية مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذي يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التي يمر بها.


مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.



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