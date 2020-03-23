تقديرا لجهودهم في مواجهة كورونا.. مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفيات بنها الجامعية

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية " كادر المهن الطبية والأطباء المقيمين والامتياز والتمريض والإداريين والفنيين والأمن الإدارى " تشجيعا لهم على جهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السعيد إن المكافاة أقل ما يمكن أن تقدمه إدارة الجامعة للعاملين فى المستشفيات الجامعية لدورهم الفعال في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل أقسام المستشفيات والعيادات لاستقبال أي حالات فى اى وقت دون توقف.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين لحرصهم الشديد على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى وتنفيذ خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي تتخدها جامعة بنها ومستسفياتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.