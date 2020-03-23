عقب إشادة الرئيس السيسي .. صدى البلد يتحدث مع نجوم الإعلام الرياضي .. شوبير: صحة المواطن أهم من البطولات وسيف زاهر الالتزام بالتعليمات أساس المواجهة وحتحوت دورالإعلام توعية المواطن

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور الإعلام المصري في تغطية أزمة كورونا وتقديم كافة المعلومات الصحيحة للمصريين وبث الوعي من أجل تفادي الأزمة وذلك خلال احتفال عيد المرأة المصرية مساء أمس الأحد.













وعقب إشادة الرئيس السيسي بدور الإعلام المصري ، سلط موقع "صدي البلد الإخباري"، الضوء على دور رجال الإعلام خصوصا الإعلام الرياضي المصري الذي يقود بتقديم مهنية رائعة خلال التعامل مع الأزمة .













وتحدث موقع صدي البلد مع مجموعة من كوكبة الإعلام الرياضي المصري وكيفية تعاملهم مع الأزمة الطارئة على مستوى العالم والذي جاء كالتالي :













الإعلامي أحمد شوبير













في بداية الحديث أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الإعلام المصري يتكاتف من أجل تقديم الرسالة المهنية إلي كافة المواطنين للتعامل بطريقة صحيحة مع أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية في مواجهة أزمة تفشي الفيروس من أجل الحفاظ على المواطنين وحمايتهم.













وروى أحمد شوبير كواليس حياته اليومية من أجل مواثبة المهنة الإعلامية خصوصا في ظل انتشار أزمة كورونا، مضيفا أنه يحرص على تقديم رسالة طبية في بداية برامجه الرياضية وعرض كافة النتائج والتعليمات اليومية الصادرة من قبل وزارة الصحة والدولة المصرية بالإضافة إلي اللجوء إلي بعض الأطباء المختصين لتقديم بعض النصائح الطبية للمواطنين وكيفية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا .













وتابع:" الفترة الحالية أقوم ببدء النشاط الإعلامي الرياضي بالحديث عن ملف الصحة وآخر التطورات حول أزمة فيروس كورونا "، مؤكدا أن صحة المواطن المصري فوق مصلحة أي نشاط آخر "













وطالب أحمد شوبير المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة المصرية للحفاظ على أرواحهم.













ووجه أحمد شوبير رسالة إلي كافة المواطنين قائلا :" العمل والعبادة هما نجاح مواجهة الأزمة يجب مواصلة العمل ولكن بطريقة احترازية وعدم اللجوء إلي التقاعس للخروج من تلك الأزمة .













وواصل :" إذا تطلب الأمر إيقاف كافة الأنشطة الرياضية المصرية وإلغاء الدوري المصري هذا الموسم والبطولات الإفريقية سنوافق جميعا بصحة المواطنين أهم شيء".













واختتم حديثه بقوله:" أقوم بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة المصرية والالتزام بالمنزل أنا وأسرتي وتقديم النصائح للجميع، ولكن أقوم بتقديم الرسالة المهنية والعملية على الرغم من تواجد فيروس كورونا .. نترك الأمر لله ونتبع الاجراءات.













الإعلامي سيف زاهر













أكد الإعلامي سيف زاهر أن الدولة المصرية تتكاتف في الوقت الحالي من أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا ، مضيفا أن الإعلام الرياضي والسياسي بات في حلقة واحدة للتعامل مع الأزمة الطارئة للحفاظ على المواطنين













وتحدث سيف زاهر عن طبيعة حياته اليومية من أجل مواجهة تلك الأزمة قائلا :" أقوم بتنفيذ كافة الأجراءات الصادرة من قبل الدولة ووزارة الصحة المصرية للخروج من تلك الأزمة، وأحرص على مواصلة المهنة الإعلامية لصالح المواطنين".













وتابع :" نحرص على تقديم كافة التعليمات والإجراءات الصحيحة للمواطنين للحفاظ عليهم".













وأكد أنه إذا تطلب الأمر إلغاء الدوري المصري وكافة البطولات هذا الموسم سنوافق على اتخاذ تلك الإجراءات متابعا: " صحة المواطنين أهم من كافة البطولات ".













واختتم حديثه بتوجيه رسالة إلي كافة المواطنين قائلا :" يجب إتباع كافة التعليمات الصادرة من قبل الدولة المصرية ووزارة الصحة للخروج من تلك الأزمة .













الإعلامي هاني حتحوت













أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن الإعلام المصري يهدف إلي توعية المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات من أجل مواجهة فيروس كورونا.













وكشف هاني حتحوت عن كيفية تعامله مع تلك الأزمة ومواصلة تقديم رسالته الإعلامية ، مضيفا أنه يحرص على الالتزام بكافة التعليمات وأخذ كافة الإجراءات اللأزمة للخروج من تلك الأزمة.













وأضاف أن دور الإعلام في الوقت الحالي هو توعية المواطنين وتقديم كافة النصائح الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الاستعانة بنجوم الرياضة المصرية لتقديم بعض النصائح .













وتابع:" بنحاول تقديم جزء ترفيهي ومتابعة آخر الأحداث الرياضية لمساعدة المواطنين وبث روح الأطمئنان خصوصا في ظل وجود حالة من التهويل والتشويش عن تعامل الدولة المصرية مع أزمة فيروس كورونا ".













وأكد أن الفترة الحالية تشهد ارتباط الأحداث الرياضية بفيروس كورونا على مستوى العالم وليس داخل الدولة المصرية فقط .













وواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتابع الأزمة بشكل جيد وتحرص على الحفاظ على صحة المواطنين ".













وأوضح هاني حتحوت أن إلغاء بطولة الدوري المصري لهذا الموسم ليس واضحا حتي الآن ولكن إذا تطلب الأمر سيتم اتخاذ تلك الإجراءات للحفاظ على المواطنين متابعا:" كافة البطولات على مستوى العالم يتم تأجيلها لحين القضاء على فيروس كورونا ".













وأشار إلى بدء وعي الشعب المصري خطورة فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الدولة ووزارة الصحة المصرية ".













واختتم حديثه بقوله :" وفاة شخص واحد يؤثر كثيرا لذلك نأمل من المواطنين في اتباع التعليمات الصادرة وأخذ كافة الإجراءات ".