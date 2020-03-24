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ديني

حكم قراءة القرآن في الأوقات التي تكره فيها الصلاة.. رد المفتي السابق

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:56 ص
حكم قراءة القرآن
حكم قراءة القرآن في الأوقات التي تكره في الصلاة
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محمد شحتة
حكم قراءة القرآن في الأوقات التي تكره فيها الصلاة .. تلقي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه "هل يكره قراءة القرآن في الأوقات التي تكره فيها الصلاة؟

وقال جمعة، في فيديو له، إنه لا يكره قراءة القرآن في الأوقات التي تكره فيها الصلاة وكذلك الأذكار والأوراد اليومية.

حكم تغطية الرأس عند قراءة القرآن 
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم بدون غطاء الرأس للمرأة باعتباره ليس من شروطها.


وأضاف علي جمعة ، في رده على سؤال "هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء رأس ؟ أنه يجوز قراءة القرآن على كل حال إلا أن يكون المرء جنبًا.

واستشهد المفتي السابق علي جمعة، بما كان يفعله النبي، حيث كان يقرأ القرآن الكريم على كل حال إلا أن يكون على جنابة .

قراءة القرآن في المآتم والأجر عليها
سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجاب العجمي، قائلًا: أن آخذ آجر قراءة القرآن الكريم فى مأتم أو فى التحفيظ أو غير ذلك جائز شرعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم {إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتم عَلَيْهِ أَجْراَ كِتَاب الله}. 

وتابع: أنه يراعي عدم المغالاة فى ذلك لأن الإنسان الذى يحفظ غيره إنما يقتطع من وقته وقتًا ليحفظ به غيره. 

حكم قراءة القرآن بدون وضوء
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ مع عدم مس المصحف؛ عملًا بقول الله- تعالى ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾. 

وأضاف وسام، في إجابته على سؤال «هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن من المصحف؟»، أن الوضوء في هذه الحالة ليس واجبًا من أجل التلاوة وإنما هو واجب من أجل مس المصحف، وذلك عند جمهور الفقهاء أن غير المتوضأ لا يمس المصحف الورقي، وذلك إذا قرأ من حفظه أو من خلال الهاتف فالهاتف ليس بمصحف. 

وتابع: إن قراءة القرآن بغير وضوء جائز شرعا فيجوز ترديد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء.
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