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منوعات

70 ألف وفاة عدد ضحايا فيروس كورونا المتوقعة في بريطانيا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

حذر الخبراء اليوم من أن استجابة بريطانيا للفيروسات التاجية  لا تتجه إلى نصابها الصحيح حيث يمكن أن يحصد الفيوس حياة 70 ألف شخص.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، أجرى  علماء من جامعة لندن كوليدج وجامعة كامبريدج وبحوث البيانات الصحية في المملكة المتحدة التحليل يفيد  بزيادة الضغط على بوريس جونسون لفرض قواعد "التباعد الاجتماعي".


باستخدام السجلات الصحية NHS من 3.8 مليون بالغ في إنجلترا ، قدر الفريق عدد ضحايا الوباء مع الأخذ بعين الاعتبار أولئك الذين كانوا سيموتون على أي حال والإجراءات الحكومية الحالية، ووجدوا أن ما بين 35 ألفًا و 70 ألفًا من المرجح أن يفقدوا حياتهم.


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