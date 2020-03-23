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أخبار العالم

متوفر بكميات كافية.. الجزائر تعلن عن وجود منتج محلى لعلاج فيروس كورونا.. تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:31 م
وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري
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أ ش أ
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، مساء اليوم  أنه تقرر وضع بروتوكول علاج جديد لفيروس كورونا أساسه دواء جديد منتج محليا، يتم استخدامه لحالات الإصابة المؤكدة حيز التنفيذ.

وقال بن بوزيد - في تصريحات - إنه "استنادا لتجارب بعض الدول قررت اللجنة العلمية وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج جديد أساسه دواء جديد منتج محليا ومستورد أيضا، يتم وصفه لحالات الإصابة المؤكدة وهو متوفر حاليا بالكميات الكافية".

وأكد وجود عملية تجديد مستمرة لمخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد "باستور الجزائر"، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون وعبد العزيز جراد رئيس الوزراء بفضل كل التسهيلات التي اعتمدتها الحكومة لعملية استيراد هذه المواد.
 
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الحكومة تتكفل بهذه العملية، معلنا أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات التحضيرية لفتح ثلاثة ملحقات لمعهد باستور لتشخيص فيروس كورونا، موضحا أن معمل وهران دخلت حيز الخدمة ابتداء من اليوم الإثنين في حين أن معمل قسنطينة سيدخل حيز الخدمة يوم الأربعاء المقبل بينما يبدأ العمل بمعمل ورقلة خلال الأسبوع القادم.

وأكد أن الدولة مجندة كليا من خلال مؤسساتها للتصدي لهذا الوباء العالمي، مشددا على أنها قادرة على وضع حد لتفشي الوباء إذا تم احترام قواعد النظافة التي يوصي بها الخبراء.
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