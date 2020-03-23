الأورمان : 500 جنيه دعما ماليا للعمالة غير المنتظمة في قرى مصر

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن هناك 33 ألف مواطن يعملون في مهن غير منتظمة وسوف يتم توفير كافة الدعم النقدي والغذائي لهم؛ موضحا أن الحد الأدني لدعمهم المادي 500 جنيه .





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «لدينا بيانات عن العمالة غير المنتظمة ونساعد الجميع ولن نترك أحدا»؛ منوها أنه تم إجراء دراسة على 50 قرية بمعدل 400 فرد في كل قرية تأثروا بفيروس كورونا.





وأشار شعبان، الى أن منظمات المجتمع المدني تتعاون مع الحكومة لمساعدة كل المتضررين من فيروس كورونا من العالمة غير المنتظمة.



