AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأورمان : 500 جنيه دعما ماليا للعمالة غير المنتظمة في قرى مصر

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:34 م
عمال يومية
عمال يومية
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال  اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن هناك 33 ألف مواطن يعملون في مهن غير منتظمة وسوف يتم توفير كافة الدعم النقدي والغذائي لهم؛ موضحا أن الحد الأدني لدعمهم المادي 500 جنيه . 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «لدينا بيانات عن العمالة غير المنتظمة ونساعد الجميع ولن نترك أحدا»؛ منوها أنه تم إجراء دراسة على 50 قرية بمعدل 400 فرد في كل قرية تأثروا بفيروس كورونا.

وأشار شعبان، الى أن منظمات المجتمع المدني تتعاون مع الحكومة لمساعدة  كل المتضررين من فيروس كورونا من العالمة غير المنتظمة.

وأكد شعبان: «سنقدم دعما ماليا لا يقل عن 500 جنيه وسوف يصل الي مستحقيه عن طريق البنك». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبت.. روتاري مصر والأورمان يحتفلان بتطوير قرية الريان في الفيوم

كندا تقرر إغلاق الحدود مع أمريكا وترصد 82 مليار دولار لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

بسبب كورونا حميات بورسعيد حجر صحي.. ويحظر سفر الفريق الطبي وغلق للعيادات الخارجية

بعد إعلان وفاتها.. ننشر أول صور لابنة الفنانة ناهد جبر

شاهد بالفيديو.. كورونا يطيح بالمواطنين الأتراك في الشارع

تراشق بالألفاظ .. ريم البارودى لمتابع: دين أبوك اسمه ايه

بعد إعلان طبيب مصري التوصل إلى علاج .. هل تصدق توقعات المنجمة اللبنانية بشأن فيروس كورونا ؟

وفاة ابنة الفنانة ناهد جبر ومدرب الزمالك الراحل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. كيا تستعد لطرح سيارة كهربائية جديدة.. صور

عشاء يقوي المناعة .. تونة بالخضار وأومليت بالفلفل

تيسلا تتراجع في تصميم tesla cybertruck .. فيديو