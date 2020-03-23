نداء سريع من الجوازات السعودية للمقيمين.. تعرف عليه

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الموجودين داخل المملكة ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي وتأشيرات خروج وعودة، بسرعة المبادرة بإلغائها قبل انتهائها؛ لكي لا تطبق بحقهم الغرامات المقررة نظامًا.





جاء ذلك بعد تعليق الرحلات الدولية في المملكة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد.









وأكدت "الجوازات" أنه يمكن التأكد من صلاحية "التأشيرة" وإلغاؤها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية.



