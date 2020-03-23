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أصل الحكاية

سجن وغرامة مالية تنتظر مخالفي حظر التجول في السعودية.. تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:28 م
فرض حظر التجول فى
فرض حظر التجول فى السعودية
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ميـــس رضــا

قررت السلطات السعودية، فرض غرامة مالية كبيرة، ضد كل من يخالف أمر منع التجول في البلاد، الذي أعلنته الحكومة في إطار محاولتها احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وبموجب التعليمات الصادرة، فإن عقوبة من يخالف أمر منع التجول، غرامة 10 آلاف ريال، تتضاعف في حال التكرار.

 

 وفي حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما.


وأعلنت السعودية تطبيق حظر تجول بداية من يوم الاثنين. استنادًا إلى أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك من مساء يوم الاثنين  23 مارس 2020، تود الوزارة إيضاح الاستثناءات المتعلقة بمنع التجول".

 

ويأتي القرار، بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

 

وضعت وزارة الداخلية السعودية قائمة بالجهات والقطاعات التي تستثنى من حظر التجول الذي أمر بتطبيقه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ضمن خطط المملكة لاحتواء تفشي وباء كورونا.


وتشمل القائمة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قطاعات الأغدية، الصحة، الإعلام، النقل، التجارة، الطاقة،  الخدمات المالية، الاتصالات، المياه، و البعثات الدبلوماسية.

 

وسجلت السعودية 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي أعداد المصابين بالمرض في المملكة إلى 511 حالة لتصبح أكبر دول الخليج من حيث أعداد الإصابة المسجلة رسميا.

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