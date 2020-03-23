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القيادة السياسية تحاصر أزمة كورونا

مديحة عاشور

مديحة عاشور

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:58 م
أداء منظم و عقلانى وواع ومتحضر وراق ومدهش أيضا، للحكومة المصرية و لأداء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وللقوات المسلحة، وبصفة خاصة للقيادة السياسية فى أزمة كورونا، الأزمة أثبتت للشعب المصرى وللعالم أجمع أن مصر وقيادتها قادرة على حماية أولادها، وقادرة على إدارة الأزمات ومواجهة المخاطر، فقد قدمت الدولة جهودا كبيرة وغير مسبوقة منذ بداية أزمة كورونا وتعاملت معها بشفافية ووضوح، وقدمت للمواطن لحظة بلحظة الحقائق على أرض الواقع.


كما جاءت كلمة فخامة الرئيس السيسى بالأمس رائعة، وبثت الطمأنينة والثقة للشعب وأكدت على حرص كبير على المواطن المصرى، كما أكد خطاب الرئيس على اهتمامه بصحة الشعب و أن الخسارة المادية لا تساوى شيئا بجانب المواطن المصرى، كان حديثا به بُعد أخلاقى، وإنسانى، كما عكس خطاب الرئيس إدارته للملفات بشكل شديد الدقة والمنهجية، وإدراكه لكل خطوة تخطوها البلاد حتى فى أصعب أوقات الأزمات،  إنه خطاب بعث كثيرا من الطمأنينة والثقة للشعب المصرى أن رئيسه على قدر المسئولية، ورسالة موجهه للعالم كله أن مصر وقيادتها قادرة على احتواء الأزمات.


جاء الآن دور الشعب المصرى فى أن يقوم بواجبه فى حماية حياته، ويثبت لنفسه وللعالم كله أن لديه الوعى والقدرة على تحمل المسئولية، وأننا لا نأخذ الأمر الجلل بسخرية ولامبالاة، علينا أن نقوم بالدور المنوطين به عن طريق الالتزام التام والدقيق بتعليمات الدولة ووزارة الصحة المصرية حتى نمر من تلك الأزمة التى أصابت الإنسانية.


حفظ الله مصر شعبا وجيشا وقيادة.
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