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اقتصاد

ننشر تفاصيل حركة التنقلات الجديدة بالبترول

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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مايكل عياد

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اليوم، الإثنين، حركة تعيينات وتنقلات وترقيات جديدة، في إطار حرص الوزارة على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتوفير الخبرات اللازمة لشغل بعض الوظائف.

 

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة الجاري تنفيذها حاليًا تهدف إلى استمرار زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة القومية للغازات الطبيعية وأطوالها لمقابلة الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعى بتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية لتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي في مختلف مناطق صعيد مصر ودلتا النيل والوجه البحرى لتغذية المشروعات القومية الكبرى مثل محطات الكهرباء إلى جانب تغذية مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية.

 

وأشار "الملا"، إلى أن مشروعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي تُعد أحد المحاور الهامة التي ستلعب دورًا تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.


وشدد وزير البترول على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية كونها أحد الأنشطة الهامة المنوطة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج من خلال حماية الأفراد والمعدات والمنشآت والحفاظ على بيئة العمل.

 

وأكد أهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة لحماية وصيانة خطوط الشبكة القومية للغازات والاستمرار في رفع كفاءة الشبكة.

 

وكان ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2019 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسبة نيرمين عبد الفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

ننشر تفاصيل حركة التنقلات الجديدة بالبترول
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