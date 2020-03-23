مع الحمام.. أحدث ظهور لأحمد مكى على إنستجرام

نشر الفنان أحمد مكى، صورة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعى بالانستجرام بصحبه الحمام الذى يحرص على تربيته.





وجاءت التعليقات من متابعيه كالأتى :





مستنيين أغنية جديدة بقا يا مكى بقالك كتيير





ماشاء الله اللهم بارك بحب تربية الحمام جداا😍😍





وقدم أحمد مكي آخر أفلامه "سمير أبو النيل" بمشاركة نيكول سابا ودينا الشربينى ومحمد لطفى وحسين الإمام، والذى دارت أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب البخيل سمير أبو النيل "أحمد مكي" الذي يقطن بحي شعبي، ونتيجة لبخله الشديد تقع له العديد من المفارقات والمشاكل مع أهل منطقته.





من ناحية أخرى، احتفل الفنان أحمد مكي مؤخرا بنجاح مسرحيته "حزلقوم" التي شارك بها ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت من 5 وحتى 9 فبراير على ‏مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.‏