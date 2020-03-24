وزيرة الثقافة: مبادرة "خليك في البيت" هدفها أن يعيش الجمهور الحفلات كأنه في الأوبرا..فيديو

أكدت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن المبادرة الإلكترونية " خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، أن الهدف الأساسي منها هو أن يعيش الجمهور الحفلات كأنه في الأوبرا.





وأضافت عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، أنه سيتم بث الحفلات الفنية من حفل ذكرى أم كلثوم وكذلك عدد من المسرحيات للمخرج خالد جلال.





وابعت وزيرة الثقافة أنه بدءا من الغد 9 مساء تبدأ أولى الحفلات ببرنامج حتى آخر أبريل وتتمنى أن يستمر ذلك.



