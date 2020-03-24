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توك شو

إزاي تعرف الكحول المغشوش؟ .. رئيس التصنيع الدوائي يجيب.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:11 ص
مطهر لليدين
مطهر لليدين
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عادل نصار
كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، كيفية معرفة الكحول المغشوش، مؤكدا أنه خلال الفترة الأخيرة يذهب الكثيرون لاستخدام الكحول لمواجهة فيروس كورونا.


وأضاف محفوظ، في حوار لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "TEN"، مساء اليوم الاثنين، أن المغشوش يكون بنسبة أقل من المتعارف عليها عالميا، متابعا انه لابد أن يكون الكحول الموجود فيه أقل من 62%.


وتابع رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أنه "يوجد نوع تاني من الكحول بيحط الكحول بيسنول واللي يقدر يعرفه ويفرقه الصيدلي".
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