مترو الأنفاق يتخذ قرارا عاجلا لمنع الازدحام داخل القطارات ..فيديو

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن مجموعات العمل في خطوط المترو الأول والثاني والثالث تحرص على تطهير وتعقيم أي مكان تلامسي مع الركاب، مثل أماكن التذاكر، وأسوار السلالم المتحركة، والمصاعد الكهربائية.





وأضاف "عبد الهادي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث"، إن عدد الركاب بالمترو أصبح 60% بعد تطبيق قرار غلق المدارس والجامعات، وخفض عدد الموظفين في الأماكن الحكومية.





وتابع المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أنه يتم الاتجاه نحو غسل القطار من الخارج ثم تعقيمه من الداخل في ورش الصيانة، موضحا أنه يتم الدفع بقطارات إضافية لمنع الزحام.





وأشار أحمد عبد الهادي إلى أن الشركة تقوم بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق؛ لمنع التجمعات داخل المحطة.