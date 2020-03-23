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أخبار العالم

قرار سعودي جديد يخص المعتمرين تعرف عليه

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:37 م
وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية ، بالتعاون مع الجهات المختصة، إتاحة الفرصة للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية لموسم عمرة 1441، التقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة وذلك بنهاية يوم السبت  الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس 2020 عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط  التالي:eservices.haj.gov.sa.

ويشار إلى أن دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الموجودين داخل المملكة ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي وتأشيرات خروج وعودة، بسرعة المبادرة بإلغائها قبل انتهائها؛ لكي لا تطبق بحقهم الغرامات المقررة نظامًا. 

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جاء ذلك بعد تعليق الرحلات الدولية في المملكة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد.


وأكدت "الجوازات" أنه يمكن التأكد من صلاحية "التأشيرة" وإلغاؤها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية. 

وأشارت الجوازات إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات؛ وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المخالفين.
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