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توك شو

قرار عاجل جديد من وزير التربية والتعليم بشأن تأجيل الدراسة

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:45 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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عادل نصار
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه سيتم تمديد وقف الدراسة بالمدارس لمدة كبيرة، قائلا "كل شيء بيتغير ولسه أمامنا شوية".

وأضاف "شوقي"، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الإثنين، أن "المدة إللي كانت معمولة هطول عن كدا، والوضع الحالي هو ما يحكمنا مع وباء كورونا، ولازم نتعامل مع الموضوع بهدوء، ممكن نأجل الدراسة لعشرة أيام تقريبا".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم كانت سريعة في كل قراراتها وما يخص طلاب كل المراحل التعليمية النقل والشهادة، مشيرا إلى أن نحاول العمل على إيجاد حلول لكي "نريح بعض".

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "الناس فاكرة أني هقوم الصبح وهقول نعمل كدا فنعمل كدا لا نحن في دولة مؤسسات والمسائلة ليست بهذه البساطة، وهناك مشاكل كثيرة يجب العمل على حلها".
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